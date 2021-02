NBA, i Thunder cambiano maglia nell’intervallo contro Atlanta

Nella notte è andata in scena la partita tra Oklahoma City Thunder e Atlanta Hawks. La cosa che ha più incuriosito i tifosi, però, è stata la scelta dei colori delle canotte nel primo tempo: arancione per OKC e rosso accesso per gli ospiti. È chiaro che il gioco cromatico ha messo in difficoltà gli spettatori.

who thought this was a good idea…? pic.twitter.com/AfROQpw4qS — Rob Perez (@WorldWideWob) February 27, 2021

È per questo motivo che la NBA a fine primo tempo ha chiesto agli Oklahoma City Thunder di ripresentarsi in campo con la tradizionale canotta bianca. L’errore, però, nasce dalla scelta di Atlanta la quale sembra avesse sbagliato a presentarsi al match con la sola maglia rossa. Queste le parole di un esponente dei Thunder a fine partita, riportate dall’Oklahoman:

“Gli Hawks hanno indossato l’uniforme del colore sbagliato. La lega si è accorta del difficile contrasto tra i colori arancione-rosso, ma poiché gli Hawks avevano a disposizione la sola canotta rossa per questa trasferta, è stato chiesto ai Thunder di cambiare con il bianco.”

Per la cronaca, il match è poi terminato con la vittoria dei padroni di casa con il risultato finale di 118-109.

