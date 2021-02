NBA, Stephen Silas commenta la decima sconfitta di fila di Houston

La stagione degli Houston Rockets non è iniziata benissimo e non sta proseguendo in maniera ottimale. Dopo aver scambiato le due stelle della squadra e detto addio a coach Mike D’Antoni, i texani si sono ritrovati con una nuova spina dorsale, una chimica collettiva da ricostruire e meno talento da gestire. Tutti questi stravolgimenti hanno avuto un peso specifico nell’attuale stagione con i Rockets che in questo momento si trovano in 14esima posizione nella Western Conference con il record di 11-20.

Houston – la scorsa notte – ha perso anche contro i Toronto Raptors, raggiungendo la decima sconfitta consecutiva. Coach Stephen Silas, nella conferenza post-partita, ha voluto analizzare la nuova battuta d’arresto con queste parole:

“Offensivamente abbiamo giocato bene. Per quanto riguarda la fase difensiva abbiamo fatto troppi errori. In difesa ci sono stati errori di comunicazione e gli avversari hanno avuto vita facile. Abbiamo concesso troppo. Dobbiamo lavorare su questi aspetti…”

Silas ha voluto guardare anche il lato positivo:

“Mi è piaciuta molto l’energia che abbiamo messo in campo. Victor Oladipo ha giocato una delle migliori partite in maglia Rockets. John Wall ha giocatodi squadra, basta solo guardare i suoi numeri: dodici assist e solo due palle perse. Ma non possiamo permetterci di commettere errori durante il match, soprattutto contro una buona squadra come i Toronto Raptors.”

