Mercato NBA, Lowry vuole i Sixers? L’agente smentisce

Uno dei nomi più caldi nel mercato NBA è quello di Kyle Lowry. Negli ultimi giorni infatti, la star dei Toronto Raptors, con il contratto in scadenza in estate, è stato accostato a diverse franchigie tra cui Los Angeles Clippers, Miami Heat e Philadelphia 76ers. E proprio questi ultimi, secondo alcuni rumors, avrebbero già incassato il gradimento del giocatore, a cui non dispiacerebbe giocare per la squadra della sua città.

A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Mark Bartelstein. L’agente di Lowry infatti ha smentito categoricamente la notizia aggiungendo che il giocatore non ha manifestato alcuna intenzione di accasarsi ai Sixers, e che il suo impegno è tutto riversato sui Raptors. Bartelstein ha inoltre affermato, ai microfoni dell’emittente radiofonica Sirius XM, di aver telefonato personalmente a Masai Ujiri per ribadire l’infondatezza della notizia. Queste le sue parole:

“Non è assolutamente vero che Kyle sta spingendo per andare a Philadelphia. È uscita questa storia ma è totalmente priva di verità. Ho parlato a telefono con Masai (Ujiri) e Bobby (Webster) per assicurarmi che sapessero con certezza che non siamo stati noi a far uscire la notizia. L’unico obiettivo di Kyle è quello di risalire la classifica coi Raptors: nient’altro che questo”

