Risultati NBA: i Nets dilagano contro Orlando, debacle per Clippers e Nuggets

(15-16) Dallas Mavericks 97-111 Philadelphia 76ers (22-11)

I Philadelphia 76ers battono Dallas e rimangono in vetta alla Eastern Conference. In una partita inizialmente combattuta i Sixers sono riusciti a prendere un sostanziale vantaggio negli ultimi minuti del secondo quarto con un parziale a favore di 17-2. Vantaggio che Philly non ha sprecato e che ha permesso di vincere in tranquillità, con Dallas che paga invece le troppe palle perse, 22. Ci pensano i due All-Star, Embiid e Simmons, a guidare la propria compagine alla vittoria. Il primo segna 23 punti e raccoglie nove rimbalzi, il secondo contribuisce con 15 punti e sette assist. 15 sono anche i punti segnati da Seth Curry, mentre dall’altra parte Doncic guida i suoi con 19 punti e 6/13 dal campo.

(13-20) Orlando Magic 92-129 Brooklyn Nets (22-12)

I Brooklyn Nets battono facilmente gli Orlando Magic e portano la striscia di vittorie consecutive a otto. I Nets, inizialmente sotto, hanno recuperato nel secondo quarto, segnando 22 punti in più degli avversari, per poi dilagare nel garbage time e finire sul +37. Kyrie Irving mette a referto 27 punti (11/18 dal campo), nove assist e cinque rimbalzi in 30 minuti di permanenza sul parquet. James Harden aggiunge altri 20 punti, nove rimbalzi e sette assist oltre a un ottimo 5/10 di tiro dall’arco, e dalla panchina Shamet contribuisce con 19 punti, nove rimbalzi e 5/9 da tre punti. Ai Magic non bastano i 28 punti e 12 rimbalzi dell’All-Star Vucevic, aiutato da un James Ennis da 15 punti e una serata perfetta al tiro.

(12-20) Sacramento Kings 121-140 New York Knicks (16-17)

Contro i Kings i New York Knicks raccolgono la prima vittoria in stagione davanti ai propri tifosi al Madison Square Garden. Il pubblico, composto da 1981 persone, ha potuto ammirare il successo della propria squadra, arrivato guidando fin dall’inizio e accumulando piano piano un vantaggio sempre più consistente. Immanuel Quickley segna 25 punti in soli 20 minuti in uscita dalla panchina, e Randle va in doppia doppia con 21 punti e 14 rimbalzi. Da segnalare anche la partita di Derrick Rose (18 punti, sei assist e 7/11 dal campo) e Alec Burks, autore di 24 punti. De’Aaron Fox guida i Kings con 29 punti e 11 assist, Harrison Barnes ne segna 22, oltre a raccogliere sette rimbalzi, e Bagley aggiunge 19 punti e cinque rimbalzi.