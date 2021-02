NBA, Antetokounmpo: “Credo che la squadra sia davvero migliorata quest’anno”

I Milwaukee Bucks sembrano aver perso quell’aura di squadra dominante che l’aveva contraddistinta nell’ultima annata, terminata tra le altre cose, con una pessima corsa ai Playoff. Nonostante ciò, la stella della squadra Giannis Antetokounmpo è convinto che la squadra sia migliore rispetto alle precedenti annate.

Giannis ha dato le sue impressioni riguardo la squadra dopo la vittoria per 129-125 contro i New Orleans Pelicans, spiegando come sia effettivamente meglio giocarsi ogni partita anche con difficoltà, piuttosto che dominando, per imparare qualcosa da se stessi e dagli avversari.

”Sappiamo cosa significare cadere, e non vogliamo ripetere ciò che è accaduto negli anni passati. Negli ultimi due anni, vincere e battere le squadre avversarie di 15, 20 e 30 punti, non ci ha effettivamente reso una squadra migliore alla fine di tutto. Credo che sia positivo entrare nella mentalità che ogni partita porterà con sé una lotta durissima, in cui dovremo appunto combattere per vincere. Questa mentalità ci aiuterà in futuro, e ci aiuterà alla lunga.”

È interessante notare l’atteggiamento del greco, spesso accusato di arroganza e di non essere in grado di evolvere il proprio gioco per migliorare i suoi compagni. Nelle ultime due stagioni, Giannis Antetokounmpo e i Bucks hanno concluso l’annata da padroni dell’Est, con 56-17 e ancora prima con 60-22, perdendo in malo modo quando si è arrivati ai Playoff, nel momento più delicato della stagione.

