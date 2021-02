Malik Beasley sospeso dalla NBA: le motivazioni

Malik Beasley è stato sospeso dalla NBA. È questo quanto riportato da Shams Charania pochi minuti fa, tramite un classico post su Twitter. La sospensione si è attivata in automatico poiché il giocatore dei Minnesota Timberwolves è stato condannato per minacce di violenza dopo che si era dichiarato colpevole delle accuse a suo carico per alcuni fatti risalenti a settembre. Quelle riguardanti al ​​possesso di marijuana, invece, sono state ritirate.

Beasley è stato condannato a 120 giorni con possibilità di arresti domiciliari. L’NBA ha deciso quindi di sospenderlo per 12 partite, come previsto dal regolamento interno e nei confronti di un giocatore che si mette nei guai con la legge e ritenuto colpevole. Malik ha quindi rilasciato la seguente dichiarazione:

Minnesota Timberwolves guard Malik Beasley — a Most Improved Player candidate — is being suspended 12 games by the NBA for conduct stemming from charges in offseason, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 25, 2021