Playoff NBA, Minnesota si prende Gara-1 nel segno di Anthony Edwards

La tripla, solo retina. Il + 16 sul tabellino a fine terzo quarto non è garanzia di nulla nella NBA di oggi – figuriamoci nei Playoff – ma poco importa. Anthony Edwards torna verso la sua metà campo, guarda dritto negli occhi Kevin Durant, si batte il petto e abbaia: “Non mi puoi marcare. Cosa ti avevo detto? Cosa ti avevo detto?”. KD può solo sorridere, perché sa che quel momento The Ant se l’è tutto meritato. Nella serata di Minneapolis, Gara-1 va comodamente a casa Timberwolves: battuti i Phoenix Suns 120-95. E la serie si fa sempre più infiammata.

Not to be a prisoner of the moment but this was legitimately one of the greatest basketball moments of my life. Anthony Edwards is the fucking truth.

Sono 33 i punti di Edwards, 19 in quel terzo quarto coronato dalla sfida vis à vis con KD, che lo stesso Ant ha definito “il mio giocatore preferito di tutti i tempi”. A finire il lavoro ci hanno pensato Karl-Anthony Towns (19 punti), Nickeil Alexander-Walker (18 punti tirando 7 su 12 dal campo). E Rudy Gobert, che ha sfornato una performance degna di un più volte Defensive Player of the Year, cui ha sommato 14 punti e 16 rimbalzi. Una vittoria arrivata con un dominio incontrastato nel pitturato (52 rimbalzi contro i 28 dei Suns). Un exploit inaspettato, per lo meno nelle sue dimensioni e nella dominanza dimostrata sul parquet, che è stata spiegata così da Edwards:

“Questi sono venuti qui e ci hanno dato una bella ripassatina sul nostro parquet di casa nell’ultima partita della stagione. E se la ridevano. Bradley Beal ha detto a coach Finch che secondo lui non giochiamo abbastanza duri e aveva ragione. Al coach non è piaciuto”.

Ma le serie sono al meglio delle 7, e Minnesota lo sa perfettamente:

“Volevamo solo dimostrare di essere la squadra più disperata. Sarà difficile batterli. È solo una partita. Saranno pronti a combattere la prossima volta che li affronteremo”.

Per Phoenix, oltre ai 31 di KD, una partita sottotono per le altre due punte di diamante. Solo 31 punti in due per Devin Booker e Bradley Beal. Appuntamento a martedì notte per il secondo atto.

