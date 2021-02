NBA, Jamal Murray “cede” il buzzer beater in contropiede, pasticcio Nuggets

Finale confuso a Denver. A cinque secondi dalla fine, lanciati in contropiede, i Nuggets hanno la palla per pareggiare i conti e andare al supplementare con un comodo appoggio a canestro. Nella concitazione del momento, Jamal Murray non è abbastanza lucido e sceglie una soluzione meno “ad alta percentuale” per la vittoria. Ne esce una tripla di Facundo Campazzo, che non trova però il bersaglio.

Jamal Murray ha tagliato corto rispondendo a chi gli chiedeva un’analisi nel post-partita. Ecco le dichiarazioni da Altutude TV, emittente locale che trasmette le gare dei Nuggets:

“Qualsiasi cosa abbiate visto, avrei dovuto tirare. Era un 4 vs 1, si devono fare punti. […] Pessimo passaggio, non avevo visto nemmeno il cronometro. Per questo la colpa è mia, se mi fermo all’altezza della linea da tre punti, devo prendere il tiro. E se Mike [Michael Porter Jr. ndr] è sulla linea di fondo, devi andare al ferro, specialmente con difensori dietro di te. Non sapevamo cosa stavamo facendo su quella giocata.”

“I just should have shot it.”@BeMore27 gives his take on what happened in the final play of the game.#MileHighBasketball pic.twitter.com/4Hl2UxAtu2 — AltitudeTV (@AltitudeTV) February 26, 2021

Sorpreso dalla scelta di Jamal Murray anche Michael Malone. Il coach dei Nuggets parla senza mezzi termini di “opportunità sprecata”. Queste le sue parole a caldo:

“Michael doveva soltanto tagliare a canestro e Jamal doveva attaccare. Abbiamo preso la tripla con Facu [Campazzo] e ovviamente non è entrata. Opportunità sprecata dopo una buona azione difensiva, il tap out a rimbalzo aveva lanciato il contropiede, per questo non ho chiamato timeout. Non avremmo avuto una situazione migliore di un 3 vs 1 in contropiede. Ne parlerò con i singoli giocatori, ma avendola rivista velocemente è chiaro che avremo dovuto scegliere il layup comodo a canestro. Si riparte da qui”

Coach Malone wasn’t sure what happened on the final play of the game, but he knows the @nuggets wasted an opportunity to score. #MileHighBasketball pic.twitter.com/Pc0nzKpL1t — AltitudeTV (@AltitudeTV) February 26, 2021

LE SCUSE DI JAMAL MURRAY SUI SOCIAL

Errore mio, Nuggets Nation. Sotto con la prossima, stateci vicini.



My fault Nuggets nation.. on to the next one.. STICK WITH US!! — Jamal Murray (@BeMore27) February 26, 2021

Leggi anche:

Risultati NBA: i Nets dilagano contro Orlando, debacle per Clippers e Nuggets

Malik Beasley sospeso dalla NBA: le motivazioni

NBA, niente Rising Stars Challenge all’All-Star Game