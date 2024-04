NBA, colpo T’Wolves: Towns ritorna per i Playoff

I Minnesota Timberwolves riguadagnano un pezzo fondamentale per la loro corsa Playoff. Karl-Anthony Towns tornerà a indossare la canotta della franchigia di Minneapolis prima del termine della regular season. Un ritorno insperato dopo che KAT aveva rimediato la lacerazione del menisco del ginocchio sinistro a inizio marzo ed era stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico.

NEWS: Karl-Anthony Towns Injury Update Towns has been cleared for full-contact, 5-on-5 basketball activities and is progressing toward his return to play. Full release:https://t.co/dyIGz0x3EM — Timberwolves PR (@Twolves_PR) April 9, 2024

A rivelare il rientro è stata prima di tutto la squadra stessa. Durante la giornata di martedì, infatti, i Timberwolves avevano annunciato che il numero 32 era stato autorizzato a svolgere attività 5 contro 5 full contact in allenamento. Pur senza fornire una data di traguardo, era specificato che il giocatore stava “progredendo verso un suo ritorno sul campo da gioco“. È arrivata poi la conferma da parte dei due migliori insider NBA, Adrian Wojnarowski di ESPN e Shams Charania di The Athletic. Con una specifica sulle tempistiche, in realtà leggermente diversa tra i due.

Secondo il primo, infatti, la stella dominicana non giocherà lo showdown di stanotte contro i Denver Nuggets, che vale il primo posto solitario nella Western Conference. Più probabile, a questo punto quasi certo, un suo rientro in una delle due partite restanti della stagione. O contro gli Atlanta Hawks (12 aprile) o contro i Phoenix Suns (14 aprile). Secondo Shams, invece, KAT potrebbe addirittura tentare un rientro stanotte. Un recupero lampo grazie a una terapia fisioterapica evidentemente molto efficace. Ora rimane solo da rispondere a una domanda: Minnie ha davvero bisogno di Karl-Anthony Towns per vincere e per superare il primo turno dei Playoff, fatto che non accade da oltre vent’anni?

