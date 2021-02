I Miami Heat non stanno vivendo una grandissima prima parte di stagione, per questo motivo cercano rinforzi sul mercato: nella lista dei desideri ci sarebbero anche Blake Griffin e DeMarcus Cousins.

Cousins non è più un giocatore degli Houston Rockets, ma su di lui c’è l’interesse di diverse squadre. Blake Griffin, invece, ha comunicato ai Pistons la volontà di cambiare aria, con la società che ha deciso di non farlo giocare.

Entrambi sono due nomi che piacciono a coach Spoelstra ma, come riporta Barry Jackson del Miami Herald, gli Heat stanno sondando altri nomi:

“Cousins, che dovrebbe liberarsi definitivamente giovedì alle 17:00, è uno dei pochi giocatori che gli Heat hanno discusso e preso seriamente in considerazione. Ci sono altri giocatori, come Rudy Gay di San Antonio, disponibile per una trade, Nemanja Bjelica di Sacramento, PJ Tucker e Blake Griffin di Detroit, ma solo se verrà rilasciato”

Heat poking around on power rotation players, but we certainly could see Heat opting to ride this winning wave and wait until closer to March 25 trade deadline to make a move, with decent options but no stars available: https://t.co/EodJJgwvAI — Barry Jackson (@flasportsbuzz) February 25, 2021

Gli Heat non sono intenzionati a scambiare nessuno per arrivare a Griffin, per questo motivo sperano che i Pistons lo liberino e, nel frattempo, cercano altri nomi per rinforzare il loro reparto offensivo.

In questa stagione, Griffin ha una media di 12.3 punti, 5.2 rimbalzi e 3.9 assist, mentre Cousins viaggia con 9.6 punti, 2.4 assist e 7.6 rimbalzi a partita: numeri che non fanno impazzire, come riporta Tyler Conway di Bleacher Report, ma che possono come dare una mano agli Heat per risollevare la stagione.

Bisognerà aspettare fino agli ultimi giorni di questa finestra di mercato per vedere se uno tra Griffin e Cousins andrà ai Miami Heat.

Leggi anche:

NBA, caso Leonard: Johnny Wilkes chiedeva più di 2.5 milioni di dollari

Hennessy diventa il primo alcolico partner della NBA

NBA, Irving spinge per avere Kobe Bryant sul logo della lega