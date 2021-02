NBA, niente Rising Stars Challenge all’All-Star Game

Mentre ci si avvicina man mano all’All-Star Game 2021, la NBA ha deciso di cancellare la Rising Stars Challenge. Secondo la Lega è troppo complicato organizzare la partita, a causa del già fitto programma per l’evento, oltre che ai problemi logistici e di sicurezza dovuti alla pandemia di Covid-19. La notizia è stata riportata da Mark Medina di USA Today.

The NBA will not have a Rising Stars challenge event this year since there's so many events already compressed in one day. They will announce rosters on March 3, however. — Mark Medina (@MarkG_Medina) February 25, 2021

Come già detto la Rising Stars Challenge non si terrà, ma la NBA ha annunciato che rilascerà comunque i roster delle due squadre, in data 3 marzo. Le due compagini saranno composte da dieci giocatori americani e dieci giocatori internazionali. Come di consueto saranno selezionati tra i giocatori al primo o al secondo anno in NBA. A decidere i roster saranno gli assistenti allenatori, tramite voto.

NBA announces there will still be Rising Stars rosters released on March 3 even though there won’t be a game played this year. pic.twitter.com/qJkMnhsA62 — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) February 25, 2021

I giocatori selezionati dovranno, per ogni squadra, provenire per quattro dal frontcourt, per quattro dal backcourt, più due aggiuntivi. Inoltre gli assistenti saranno obbligati a votare almeno tre giocatori del primo anno e tre giocatori del secondo anno. Non saranno permessi i voti a favore dei propri giocatori.

L’attuale formula USA vs. World è nata nel 2015. Da allora la Rising Stars Challenge è diventato un evento fisso dell’All-Star weekend. L’evento quest’anno avrebbe potuto contare su alcuni nomi illustri. Per Team USA c’era la possibilità di vedere assieme Zion WIlliamson e Ja Morant del secondo anno, insieme ai rookie LaMelo Ball e Anthony Edwards.

