NBA, All Star Game 2021: ecco le riserve

Dopo l’ufficialità dei capitani e dei quintetti titolari, si completa il quadro dell’ l’All-Star Game NBA 2021. I trenta allenatori della lega hanno votato, decretando le 12 riserve – con l’aggiunta di due wildcard – convocate ad Atlanta il prossimo 7 marzo. Di seguito i nomi svelati in diretta televisiva su TNT.

EASTERN CONFERENCE

Tre giocatori alla prima partecipazione assoluta all’All-Star Game (*)

Jaylen Brown *, Boston Celtics

James Harden, Brooklyn Nets

Zach LaVine *, Chicago Bulls

Julius Randle*, New York Knicks

Ben Simmons , Philadelphia 76ers

Jayson Tatum , Boston Celtics

Nikola Vucevic , Orlando Magic

WESTERN CONFERENCE

Un giocatore alla prima apparizione (*) e un’incognita Davis, attualmente ai box per infortunio

Anthony Davis , Los Angeles Lakers

Paul George, Los Angeles Clippers

Rudy Gobert , Utah Jazz

Damian Lillard, Portland Trail Blazers

Donovan Mitchell , Utah Jazz

Chris Paul , Phoenix Suns

Zion Williamson * , New Orleans Pelicans



La palla passa ora a LeBron James e Kevin Durant, che sceglieranno i componenti delle due formazioni – Team LeBron e Team Durant appunto – in un Draft a chiamata, formula già sperimentata nelle ultime tre edizioni dell’NBA All-Star Game, dal 2018. La diretta televisiva, sempre su TNT, partner dell’evento, è fissata in questo caso per la notte italiana tra il 4 e il 5 marzo.

Leggi anche:

Mercato NBA, Mark Cuban nega di voler scambiare Porzingis

NBA, Mike Conley stregato dagli Utah Jazz: “Vorrei rimanere qui”

Mercato NBA, tutti i 10 day contract 2020-21