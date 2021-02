NBA, Deni Avdija e la difesa su LeBron James: “Non ho paura di nessuno”

I Washington Wizards continuano a stupire: nella notte hanno vinto la quinta partita consecutiva, stavolta ai danni dei Los Angeles Lakers dopo un overtime. Tra i protagonisti di serata troviamo certamente Bradley Beal – con 33 punti – e Russell Westbrook – tripla doppia sfiorata con 32 punti, 14 rimbalzi e 9 assist. Sugli scudi c’è da segnalare anche Deni Avdija, non tanto per i numeri raccolti – 8 punti e 8 rimbalzi in 23 minuti – ma per la difesa su LeBron James. Il gialloviola ha cercato più volte l’1 contro 1 con il rookie di Washington, il quale non si è lasciato impressionare dalla leggenda NBA. Queste le parole di Avdija a fine partita:

“La difesa su LeBron? Semplicemente mi sono attenuto alle istruzioni del coaching staff. Personalmente, non ho paura di nessuno, accetto la sfida ogni volta. Il giocatore su cui difendo lo considero un mio pari. E difendo con tutto il mio cuore. Oggi ho risposto presente, ho raccolto la sfida e ho difeso come so. Mi sento come se avessi lottato al mio massimo, quindi sono felice.”

Anche Scott Brooks, coach di Washington, ha voluto premiare le intenzioni di Avdija:

“Ho trovato Deni in difficoltà nel primo tempo. Non so se fosse perché era la prima volta che giocava contro i Lakers, affrontando per la prima volta LeBron James… però poi ho visto che nella ripresa ha reagito, ha lottato, ha risposto alla sfida, ha preso rimbalzi, ha tirato.”

