NBA, Schroder negativo al Coronavirus: ora quarantena di 7 giorni

Il playmaker dei Los Angeles Lakers, Dennis Schroder, è risultato negativo ai test per il COVID-19 ma dovrà restare almeno una settimana in quarantena a causa di possibili esposizioni al virus.

Nonostante i Lakers abbiano contenuto abbastanza bene i possibili contagi da Coronavirus, con Schroder che è solo il terzo possibile contagiato dall’inizio della stagione, l’assenza del playmaker lascia comunque la squadra senza un’importante pedina.

Considerata anche l’assenza di una delle stelle della squadra, Anthony Davis, i losangelini stanno attraversando un periodo pessimo, sottolineato anche dalle parole di LeBron James. Alla terza sconfitta in una settimana, Frank Vogel sta cercando le migliori alternative per far pesare meno le assenze, e nell’ultima partita è stato Wesley Matthews a prendere il posto di play titolare.

Il giocatore in maglia #9 ha messo a segno 10 punti, 8 rimbalzi e un solo assist, nella sconfitta dei Lakers contro gli Heat. Per quanto riguarda Dennis Schroder, dopo aver saltato le partite con Nets e Heat, è certo che non potrà dare il suo contributo in campo contro i Washington Wizards e contro i Jazz, vera sorpresa del campionato.

Con una media di 14.2 punti a partita, 4.3 assist e 3.6 rimbalzi a partita, i Lakers sperano di poter riavere presto il tedesco originario di Braunschweig in campo.

