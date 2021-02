NBA, Luka Doncic onesto: “Io titolare all’All-Star Game? Se lo meritava Lillard”

Giovedì scorso la NBA ha svelato chi saranno i titolari del prossimo All-Star Game 2021 che si svolgerà in quel di Atlanta il 7 marzo. Tra le guardie ad Ovest, il riconoscimento dei tifosi è andato a Luka Doncic. Il playmaker dei Dallas Mavericks ha accolto la notizia con un certo stupore poiché non si aspettava di finire sopra a Damian Lillard:

“Ad essere onesti, sono rimasto sorpreso. Non mi aspettavo di essere lì. So che Lillard forse lo merita più di me. Tra due anni nessuno ricorderà chi ha iniziato a questo All-Star Game. Quello che ricorderanno è che ero un All-Star e penso che sia la cosa più importante.”

Un gesto apprezzabile quello di Luka Doncic il quale ha più volte espresso pubblicamente di non essere soddisfatto del suo andamento in stagione, nonostante le sue cifre siano di tutto rispetto con 29.1 punti, 8.6 rimbalzi e 9.4 assist, con il 47% dal campo e il 33% da tre. Lillard, invece, sta viaggiando con 30 punti, 4.5 assist e 7.9 rimbalzi, con il 44% dal campo e il 38% da tre ad allacciata di scarpe, trascinando Portland in quinta posizione ad Ovest.

