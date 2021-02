NBA, Russell Westbrook supera un record di John Wall a Washington

Sono bastate venti partite in maglia Wizards a Russell Westbrook per presentarsi alla porta dei migliori giocatori della franchigia capitolina, conquistando nella gara vinta 118-111 contro i Portland Trail Blazers la sua ottava tripla-doppia stagionale. Superati così in un colpo solo due leggende della squadra, Wes Unseld e John Wall fermi a sette. Lo stesso John Wall per cui Russell Westbrook è stato scambiato dai suoi ex Houston Rockets nell’ultima off season.

Una tripla-doppia, quella conquistata nella notte, che porta a quattro i successi consecutivi di Washington e che al contrario interrompe a 6 quelli di Portland: 27 punti, 11 rimbalzi e 13 assist per Westbrook, una prestazione notevole che tanto ricorda il Russell MVP. Se il play di Washington dovesse continuare a far registrare questi numeri, raggiungerebbe il primo post per triple-doppie nella storia della franchigia prima della fine della stagione, superando Darrell Walker e le sue quindici.

Russell Westbrook has moved into sole possession of second place on the Wizards’ all-time triple-double list, moving past John Wall and Wes Unseld (seven, each) with his eighth of the season. Darrell Walker (15) is the only one left on the list to pass. — Fred Katz (@FredKatz) February 21, 2021

Washington, ora 10-17 e 13esimi ad Est, affronteranno i campioni in carica dei Lakers nella notte di lunedì alla ricerca della quinta vittoria consecutiva.

