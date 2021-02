NBA, Monty Williams felice della condizione dei suoi Phoenix Suns

I Phoenix Suns hanno battuto i Memphis Grizzlies con il risultato di 128-97, portando così a diciannove le vittorie stagionali. I Suns, ora quarti nella Western Conference, sono al momento una delle squadre più in forma della NBA. Dopo la grandissima rimonta nel quarto periodo ai danni dei New Orleans Pelicans, i Suns hanno mostrato una certa solidità anche contro i Grizzlies.

Monty Williams, capo allenatore dei Suns, ha speso parole al miele per la sua squadra, soprattutto per quanto riguarda la concentrazione e l’attenzione ai dettagli dei suoi uomini in campo. Queste le sue parole:

“Fin dalla palla a due, i miei giocatori erano molto concentrati e attenti. Abbiamo giocato come sappiamo fare fin dal primo quarto. Siamo stati molto attenti anche nell’ultimo quarto. Sappiamo tutti che nell’ultimo periodo può succedere di tutto se si sbaglia l’approccio. In questo momento, però, stiamo giocando molto bene per subire cali di tensione. La nostra difesa è ottima e muoviamo bene la palla quando siamo in attacco.”

I Suns oltre alla vittoria hanno festeggiato il traguardo di Chris Paul, sesto All-Time in assist. La squadra di Monty Williams sfiderà nel prossimo match i Portland Trail Blazers.

