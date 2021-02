Bradley Beal: “Voglio essere il migliore marcatore della NBA”

La stagione dei Washington Wizards non sta andando benissimo, tuttavia hanno un motivo per cui sorridere: Bradley Beal. La guardia, fresco di convocazione per l’All-Star Game, è senza dubbio il migliore marcatore della NBA, poiché viaggia con una media di 32.9 punti ad allacciata di scarpe. Beal vuole finire la stagione confermandosi come migliore scorer della lega, così come ha confessato ai microfoni di NBC Sports:

“James Harden due anni fa ha dominato la NBA. Kevin Durant quando vinse il miglior marcatore della stagione dominò la NBA. Stesso cosa per quanto riguarda Stephen Curry. Anche io, come loro, vorrei dominare la Lega. Ma non sono ancora a quel livello. È vero, metto quei numeri a sera e che faccio tutto il possibile per aiutare la squadra, ma sento che posso fare ancora meglio.”

Oltre a questa sfida personale, Beal farà di tutto per portare alla vittoria i suoi Wizards che nel frattempo sembrano rivedere un raggio di sole dopo aver registrato un filotto di 4 W. Nei prossimi due match, Beal e i Wizards avranno una grande sfida davanti a loro visto che affronteranno Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers.

