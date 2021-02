NBA, De’Aaron Fox: “Dobbiamo giocare meglio di squadra”

I Sacramento Kings sono stati una delle migliori squadre nelle prime settimane di questa stagione NBA. Il buon inizio però si è rivelato illusorio e i Kings, come capita da ormai diversi anni, navigano ora nei bassifondi della Western Conference. Nella scorsa notte i californiani sono usciti sconfitti dai Chicago Bulls con il risultato finale di 122-114, raccogliendo la sesta sconfitta consecutiva.

Sacramento deve trovare il prima possibile delle soluzioni, altrimenti questa stagione terminerà con il classico risultato: fuori dalla postseason e speranze di rinascita rinviate di un altro anno. De’Aaron Fox, però, sembra avere in mente altri piani Il play dei Kings, autore di venti punti, nove assist e tre rimbalzi, sa che nella sua squadra il talento non manca. Queste le sue parole:

“Siamo tutti preoccupati delle continue sconfitte, soprattutto guardando la classifica. Questa Lega non regala niente a nessuno. Certe volte giochiamo molto bene, ma non lo facciamo con continuità. Anche nei momenti di difficoltà dobbiamo giocare come sappiamo. Dobbiamo giocare meglio di squadra.”