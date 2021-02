NBA, Marcus Smart non tornerà prima dell’All-Star Game

Il 30 gennaio contro i Lakers, Marcus Smart ha subito uno stiramento al polpaccio di livello 1 che lo avrebbe dovuto tenere lontano dai campi per almeno 2-3 settimane. Tuttavia, secondo quanto riporta ESPN, il suo recupero sembra essere più lungo del previsto. Il giocatore di Boston sta ancora proseguendo con il programma riabilitativo e, in base alle ultime informazioni ottenute da Adrian Wojnarowski, non tornerà in campo prima dell’All-Star Game 2021.

ESPN Sources: Boston's Marcus Smart likely rehabbing his left calf injury through the March 5-10 All-Break with hopes of returning for the start of the season's second half: https://t.co/T8AnlU7dcq — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 21, 2021

I Celtics sperano quindi che Smart possa tornare per l’inizio della seconda metà della stagione in programma per il 10 marzo. Senza di lui i ragazzi di Brad Stevens stanno vivendo un momento non proprio brillantissimo con 5 vittorie e 7 sconfitte e probabilmente dovranno convivere con questa situazione per altre sette partite.

Dall’inizio di stagione lo stesso Smart stava viaggiando con una media di 13.1 punti, 2.8 rimbalzi, 6.1 assist e 1.8 palle rubate in 17 presenze.

