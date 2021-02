Uno scommettitore punta 10.000 $ sulla vittoria del titolo NBA per Washington

Non sappiamo se viene dal futuro o se ci sta semplicemente provando. Quello che sappiamo, però, è che uno scommettitore americano a Las Vegas ha deciso di puntare ben 10.000 dollari sulla vittoria del prossimo titolo NBA da parte dei Washington Wizards. Una scelta chiaramente strana e che pagherebbe 5 milioni di dollari in contanti nel clamoroso caso in cui i capitolini dovessero riuscire nell’impresa.

JUST IN: One bettor in Vegas just placed a $10,000 wager on the Wizards to win the NBA Championship The wager would win $5,000,000 💰 pic.twitter.com/Qt0JTnTLbk — BetMGM 🦁 (@BetMGM) February 16, 2021

Ad oggi, Washington è penultima ad Est, appena sopra i Detroit Pistons, con un record di 8-17 dopo un inizio di stagione tremendo. Nemmeno un Bradley Beal da più di 30 punti di media a partita sta riuscendo nell’impresa di risollevare le sorti di una franchigia destinata all’oblio anche in questa annata. La speranza, per lo scommettitore, è forse stata alimentata dalle ultime due vittorie consecutive. Ancora troppo poco, però, per decidere di separarsi da 10.000 dollari.

