NBA, nuovo record di franchigia per Brooklyn: il commento di Harden

Prova di forza offensiva per i Brooklyn Nets, i quali nella notte hanno sconfitto i Sacramento Kings al termine di una gara emozionante. La compagine newyorchese, priva di Kevin Durant, si è affidata alle sapienti mani di James Harden e Kyrie Irving per avere la meglio sui californiani. Di interesse anche il record di franchigia per triple realizzate (27/47 ieri notte) in una singola partita per i Brooklyn. Queste le parole di James Harden al termine del match:

“La nostra prestazione? Era esattamente quello che mi aspettavo una volta venuto qui. Ovviamente KD era fuori per infortunio, ma gli altri hanno preso il sopravvento. Tyler (Johnson) ha fatto un ottimo lavoro e ha portato alcuni ottimi minuti. Non importa quale sia il tuo ruolo, quando vieni chiamato in campo devi essere pronto ad intervenire e contribuire a tutti i costi. Penso che ogni giocatore abbia quella mentalità e siamo già una squadra vogliosa per lottare al titolo.”

In questa partita Kyrie Irving ha “preso fuoco” con 40 punti in 31 minuti (15/22 dal campo di cui 9/11 da 3 punti), totalmente inarrestabile, in accordo con lo stesso Harden:

“È stato come assistere ad un film. È stato uno spettacolo. A volte mi dimentico di essere in campo con ragazzi di questa caratura. Fa sembrare tutto troppo facile. Questo è uno dei motivi per cui sono qui.”

Anche Jeff Green si è lasciato andare a parole di ammirazione verso il suo compagno di squadra:

“È un mago con la palla. L’ho già detto, mi piace vederlo giocare quando è in queste condizioni. È un giocatore clamoroso e sono felice di essere nella sua squadra e non nella squadra opposta quest’anno. Tutto sta procedendo come deve in questo momento.”

Leggi Anche

Jalen Johnson lascia Duke per prepararsi al Draft NBA 2021

Mercato NBA, i Nets firmano Andre Roberson

NBA, Anthony Davis verrà rivalutato tra almeno due settimane