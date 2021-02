NBA, DeMar DeRozan e il dolore per la perdita del padre

Nelle scorse ore è arrivata la notizia della scomparsa di Frank DeRozan, padre di DeMar. La guida del numero 10 dei San Antonio Spurs era alle prese con un male incurabile da tempo. Già qualche settimana fa – esattamente il 10 gennaio – DeMar aveva saltato la sfida contro i Minnesota Timberwolves per l’aggravamento delle condizioni di Frank.

Il nativo di Compton ha quindi affidato ai social network le proprie emozioni, ricordando il padre con queste parole:

“Le parole non rendono giustizia a quello che sei stato e hai rappresentato per me. Non hai mai saltato una partita, un allenamento, un’opportunità di mettere in mostra quale grande padre fossi. Mi hai spinto sempre ad andare avanti, per tutta la vita e non ti ho mai visto lamentarti o mollare. Tutto ciò di cui mi sono preoccupato è stato renderti una persona orgogliosa del mio lavoro. Negli ultimi tre anni mi hai mostrato cosa vuol dire combattere e resistere fino alla fine dei suoi giorni. Spero di poter aver l’occasione di poterti dire grazie almeno per un’altra volta. Ti voglio bene papà”.