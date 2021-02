NBA, Joel Embiid commenta i 50 punti: “Quest’anno ho voglia di dominare”

Una notte da 50 punti, 17 rimbalzi, cinque assist, due rubate e quattro stoppate. E’ questa l’ultima prestazione in ordine cronologico della stagione di Joel Embiid, legittimo candidato per il premio di MVP 2020-21.

Con Ben Simmons out per la seconda partita di fila, ai Philadelphia 76ers è servito fino all’ultimo punto per superare dei combattivi Chicago Bulls reduci da due vittorie consecutive e guidate da un Zach LaVine da 30 punti. 112-105 il risultato finale, con i 76ers (20-10) sempre primi primi a Est.

“E’ come se il gioco fosse al rallentatore per me rispetto all’anno scorso. La differenza più grande non arriva dal coach o dallo staff. Arriva da me, sento che sono disposto a dominare per ogni minuto che sono in campo. La scorsa stagione è stata complicata, non c’ero mentalmente. Quest’anno è diverso. Le aggiunte della dirigenza, con tutti questi tiratori, stanno aiutando molto.”

Effettivamente, Joel Embiid sta dimostrando di avere tutta un’altra verve in questa stagione. A cominciare dalla consapevolezza dei suoi mezzi: meno triple (in calo i tentativi ma carrer high in percentuale) e più conclusioni dalla media e nel pitturato, senza contare la marea di tiri liberi che riesce a strappare ogni sera.

“E’ questo che mi rende immarcabile. Se mi marchi stretto, trovo il modo di andare al ferro o guadagnare dei liberi. Se mi togli la penetrazione, ho il mio tiro preferito, il jumper dalla media. […] Ho aggiunto tanto al mio gioco, sta funzionando alla grande.”

Il trasporto emotivo, pur in un’atmosfera inconsueta date le porte chiuse, non manca. Embiid rivolge un pensiero ai tifosi:

“Ci sono sempre per me. Gioco per i tifosi, per la città e tutti i miei obiettivi cestistici sono legati a Philadelphia.”

Un Joel Embiid dominante dentro e fuori dal parquet, forte del migliore record dell’Eastern Conference e di una stagione che quest’anno fa rima con MVP.

