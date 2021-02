NBA, i Clippers fermano la corsa dei Jazz: i commenti di Lue e Kahwi Leonard

Ci volevano i Los Angeles Clippers con Paul George e Kawhi Leonard in campo contemporaneamente per fermare la strepitosa marcia degli Utah Jazz. La compagine di Salt Lake City veniva da una serie di 20 vittorie nelle ultime 21 partite, prima di cedere, nella notte, contro i californiani con il risultato di 116-112. Leonard ha messo a referto 29 punti, catturando peraltro due rimbalzi offensivi importantissimi nell’ultimo minuto per tentere a bada i Jazz. Questo il commento di Kawhi – il quale indossava un tutore nella parte inferiore della gamba sinistra dolorante – sulla bella gara dei suoi:

“Sono solo felice di essere stato in grado di giocare oggi. Siamo stati tutti in grado di essere sul parquet e schierare i nostri cinque titolari. Ed è stato importante. Vogliamo migliorare. Nelle ultime due settimane non abbiamo avuto la possibilità di giocare con il roster al completo e risultati si vedono. Speriamo di poter essere in grado di rimanere in buona salute almeno fino all’All-Star Break per registrare un po’ di prestazioni di questo tipo.”

Anche coach Ty Lue si è detto felice della gara dei suoi ragazzi:

“I Jazz sono la migliore squadra della NBA in questo momento anche per quanto si vede dal loro record. Sapevamo che stasera venivano da 20 vittorie su 21, ma siamo stati in grado di riavere tutti i nostri starter fin dall’inizio e volevamo vincere questa partita.”

Poi è intervenuto Paul George – il quale aveva saltato le ultime sette partite dei Clippers per un dolore al piede:

“Mi son fatto male dopo aver giocato a Brooklyn e poi a Cleveland, due partite difficili che mi avevano davvero costretto a spingere fino in fondo, nonostante il dolore. Avevo bisogno di un po’ di pausa. Ora invece mi sento bene. Sto tornando al mio ritmo.”

