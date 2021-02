NBA, Quin Snyder allenerà la Western Conference all’All-Star Game 2021

Nonostante la pandemia ed alcune proteste da parte dei giocatori, l‘NBA ha deciso di proporre l’All-Star Game anche quest’anno, scegliendo Atlanta come location dell’evento. La partita, che si terrà durante la prima settimana di marzo, si svolgerà ovviamente senza pubblico.

Anche se manca ancora l’ufficialità, ESPN riporta che sarà Quin Snyder, coach degli Utah Jazz, ad allenare le star della Western Conference. La notizia non è di per sé sconcertante: i coach dell’All-Star Game sono di solito gli allenatori con i migliori record in entrambe le Conference due settimane prima della partita. Utah, che ha vinto 20 delle ultime 21 partite, è infatti saldamente in testa ad Ovest; considerando che Frank Vogel, allenatore dei Lakers, non potrà partecipare in quanto allenatore dell’anno scorso, è ormai impossibile per gli altri coach raggiungere il numero di vittorie di Snyder.

Con un record di 23-5, il quarto miglior rating offensivo (116.6 punti in 100 possessi) e il secondo miglior rating difensivo (107.4), la convocazione dell’allenatore di Utah è assolutamente meritata. Snyder sarà il primo coach dei Jazz ad allenare durante l’evento dal 1984.

Ad Est Doc Rivers, allenatore dei 76ers, potrebbe battere la concorrenza aggiudicandosi due dei tre incontri di questa settimana. Con un record di 19-10, Philadelphia sembra una squadra rinata rispetto all’anno scorso.

