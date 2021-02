NBA All-Star Game 2021: data, ora e formato in onore di Kobe Bryant

La NBA ha finalmente ufficializzato il programma dell’All-Star Game 2021 che si terrà ad Atlanta il 7 marzo 2021 alle ore 2.00 italiane. Per il quarto anno consecutivo, i leader nelle votazioni dei tifosi di ogni Conference fungeranno da capitani per il successivo Draft che si svolgerà successivamente.

LeBron James e Kevin Durant, nell’ultimo giro di votazioni, guidavano la classifica di Ovest ed Est e, a meno di ribaltoni clamorosi, saranno loro gli incaricati a dover scegliere titolari e riserve nelle rispettive conference, senza dover rispettare la conference di provenienza. I capitani ovviamente saranno gli All-Star titolari delle rispettive conference, selezionati dai voti dei fan. I titolari dell’NBA All-Star saranno annunciati questa notte, giovedì 18 febbraio, a partire dall’1 di notte, ora italiana. Le sette riserve di ogni conference, invece, saranno selezionate dai due allenatori delle squadre e verranno svelate nella giornata di martedì.

Ancora una volta, l’ASG prevederà un format identico a quello dell’anno scorso, per ricordare Kobe Bryant. Il formato dell’Elam Ending – idea nata nel 2007 da Nick Elam – consiste nell’eliminare il cronometro dell’ultimo quarto e sostituirlo con un punteggio da raggiungere, detto “target score”, in questo caso il punteggio cumulato nei tre quarti da parte della squadra in vantaggio + 24.

The NBA will again honor the late Kobe Bryant at March 7 All-Star Game with incorporating 24 points into the calculation of the final target score. The same format was used in 2020.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 18, 2021