NBA, Antetokounmpo commenta la quinta sconfitta consecutiva di Milwaukee

Nella notte i Milwaukee Bucks hanno ceduto contro i Toronto Raptors per la quinta sconfitta consecutiva. Un periodo non certo positivo per la squadra capitanata da Giannis Antetokounmpo che rischia di farsi assorbire nelle posizioni di metà classifica ad Est. Il greco, al termine della partita persa contro i canadesi, si è detto comunque tranquillo del potenziale della squadra nonostante gli ultimi risultati:

“Non sono frustrato. Fa parte del processo. Stiamo imparando. Stiamo cercando di progredire. Si vedeva che dietro le nostre azioni c’erano degli sforzi. Ovviamente non abbiamo avuto le giuste risposte al nostro effort, ma dobbiamo rialzarci subito, avere una mentalità positiva, una buona energia, tornare in campo e giocare. Giocare duro e divertirci insieme. Tutto questo fa parte di un processo più ampio. Impareremo da questo periodo, staremo meglio. Come dico spesso, quando le cose vanno male, è lì che puoi trovare spunti per migliorare. Non possiamo abbatterci, tornare a casa e arrenderci… dobbiamo solo continuare a combattere. Potremmo perdere 10 partite di fila, non lo so. Non so cosa ci riserva il futuro, ma so che entriamo in campo con positività e dietro le nostre azioni ci devono essere sforzi collettivi. Dobbiamo giocare insieme.”