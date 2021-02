NBA, Durant out contro i Lakers, Irving da valutare

La prossima partita tra i Brooklyn Nets ed i Los Angeles Lakers sarà per molti un’anticipazione delle Finals di quest’anno. In effetti, il talento non manca a nessuna delle due squadre: se da una parte LeBron e compagni rimangono i favoriti per la vittoria finale, l’arrivo di James Harden a Brooklyn ha certamente spostato gli equilibri ad Est. Purtroppo per i tifosi, però, sembra che il duello Durant-James sia stato rimandato al prossimo scontro tra le due franchigie.

Come riportato da Malika Andrews di ESPN, infatti, KD non sarà presente nella starting lineup dei Nets per uno strappo al tendine del ginocchio sinistro, rimediato nella gara contro i Golden State Warriors.

I problemi d’infermeria non riguardano però soltanto Durant; anche Kyrie Irving, che ha saltato l’ultimo incontro con i Phoenix Suns a causa di un fastidio alla schiena, rimane da valutare. La sua condizione è tuttavia migliore di quella di KD: l’ex-Boston è al momento “probable” e potrebbe essere in campo per lo scontro con LeBron, con cui ha ottenuto un titolo a Cleveland.

Anche senza Durant, l’incontro tra i Nets e i Lakers regalerà sicuramente delle emozioni.

