NBA, Rudy Gobert protagonista contro i Clippers

Gli Utah Jazz sono la squadra del momento. Grazie alla vittoria di stanotte contro i Clippers per 114-96, Utah è arrivata a nove vittorie consecutive e a 20 successi nelle ultime 21 partite giocate. Questo exploit delle ultime settimane ha portato i Jazz al primo posto della Western Conference. Protagonista della partita di stanotte è stato Rudy Gobert.

Il lungo francese ha messo a referto 23 punti, 20 rimbalzi e 8/12 di tiro dal campo. Gobert ha giocato una partita dominante in entrambe le metà campo. In attacco, dei 23 punti ne ha segnati 17 nel secondo tempo decisivo che ha permesso ai Jazz di portare a casa la vittoria. E in difesa ha guidato i suoi grazie a un’ottima prestazione, come quelle a cui il due volte vincitore del premio di Difensore dell’anno ci ha abituato. A fine partita, nelle solite interviste, Gobert ha detto:

“Penso che questa vittoria sia arrivata in primis nella metà campo difensiva e grazie alla nostra fisicità. Loro erano molto aggressivi nel primo tempo della partita. Semplicemente giocavano più duramente di noi. Non importa chi abbiamo davanti, non possiamo lasciar giocare così i nostri avversari se vogliamo diventare la squadra che abbiamo in mente. Nel secondo tempo siamo diventati più aggressivi, e abbiamo giocato più duramente e meglio di loro”

L’importanza del lungo francese è stata lodata anche dai suoi compagni di squadra, uno su tutti Donovan Mitchell. La giovane stella di Utah ha segnato 24 punti, raccolto sette rimbalzi e servito sette assist nella partita contro i Clippers, e il suo impatto, come al solito, si è rivelato decisivo. A fine partita Mitchell ha commentato la prestazione di Gobert:

“Gobert era il primo ad aggredire il ferro, a difendere forte, era ovunque. È qualcosa che veramente imprime il ritmo della partita. Lo ha fatto fin dal salto a due iniziale. Questo è il Rudy di cui abbiamo bisogno per vincere”

Gli Utah Jazz grazie a un record di 24 vittorie e cinque sconfitte si trovano in vetta alla Western Conference, e la prossima partita sarà domani notte, sempre contro i Los Angeles Clippers.

