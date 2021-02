Risultati NBA: Golden State batte Miami ai supplementari! Bene anche Utah e Philadelphia

(14-16) New York Knicks 89-107 Orlando Magic (11-18)

Grazie a un parziale a favore nel terzo quarto di 30-14, Orlando si porta a casa la vittoria contro i Knicks. Protagonista della partita è Terrence Ross, grazie ai 30 punti messi a referto in uscita dalla panchina (18 solo nel decisivo secondo tempo). Per i Knicks, altra prestazione buona per Randle con 25 punti e sette rimbalzi.

(12-16) Atlanta Hawks 122-114 Boston Celtics (14-14)

Gli Atlanta Hawks interrompono la striscia di quattro sconfitte consecutive battendo i Celtics in trasferta. A guidare Atlanta alla vittoria ci ha pensato Trae Young, autore di una spettacolare partita da 40 punti e otto assist e aiutato da Clint Capela (24 punti e 13 rimbalzi) e John Collins (20 punti e sei rimbalzi). Per i Celtics, non bastano i soliti Jayson Tatum (35 punti, sei assist e sei rimbalzi) e Jaylen Brown (22 punti e sette assist).

(11-17) Houston Rockets 113-118 Philadelphia 76ers (19-10)

I Philadelphia 76ers consolidano la loro posizione in vetta alla Eastern Conference battendo gli Houston Rockets. Protagonista della sfida per i Sixers è Joel Embiid. Il lungo, tra i favoriti per il premio di MVP, finisce la serata con 31 punti, 11 rimbalzi e nove assist. Da segnalare anche i 25 punti segnati da Seth Curry e i 24 di Tobias Harris e, per i Rockets, i 28 punti e sette assist messi a referto da John Wall.

(15-13) Denver Nuggets 128-130 Washington Wizards (9-17)

Gli Wizards raccolgono un’importante vittoria contro Denver grazie ai due tiri liberi segnati da Bradley Beal (25 punti e 10 assist) con 0.1 secondi sul cronometro di gara. Davis Bertans, in uscita dalla panchina, fa segnare due suoi nuovi career-highs in punti (35) e in triple segnate, nove. Agli avversari non basta la coppia Jokic-Murray (33 punti e nove assist per il primo, 35 e nove rimbalzi per il secondo).