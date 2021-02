NBA, Kevin Durant si fa male: fuori 1 settimana

Dopo la netta vittoria dei suoi Brooklyn Nets contro i Golden State Warriors nella notte tra sabato e domenica, Kevin Durant ha riportato un problema al tendine del ginocchio sinistro. Secondo lo staff medico della franchigia, KD dovrà rimanere ai box per almeno un’altra settimana. Nel frattempo il giocatore si sottoporrà alle terapie del caso per provare a saltare solamente le partite di lunedì (vs Sacramento) e martedì notte (vs Phoenix).

Dopo una stagione 2019-20 d’attesa in seguito alla rottura del tendine d’Achille nelle Finals precedenti, l’ex Warrior sta viaggiando ad una media davvero clamorosa, ossia 29 punti, 7.3 rimbalzi e 5.3 assist ad allacciata di scarpe. Dall’arrivo di James Harden, Brooklyn ha un record di 2-2 senza di KD in questa stagione.

DeAndre Jordan, assente sabato per motivi personali, dovrebbe invece tornare lunedì contro i Kings.

