NBA, John Wall ammette: “Guardo ancora tutte le partite di Washington”

Dopo la particolare offseason NBA in cui John Wall si è ritrovato lontano da Washington dopo diversi anni di permanenza per approdare agli Houston Rockets, il play sembra non aver ancora rotto con il suo passato. In una intervista rilasciata a The Athletic, infatti, il nativo della Carolina del Nord ha ammesso di guardare ancora tutte le partite dei capitolini, motivando questa scelta per la presenza del suo amico, Bradley Beal, in squadra:

“Perché non dovrei? L’ho detto a tutti, ho detto: “Guardo ancora tutte le loro partite. Chi diavolo non vorrebbe guardare Bradley Beal in azione? I numeri che mette insieme sono clamorosi, così come il modo in cui gioca. Lo sostengo. Oltre ad essere un mio fratello, è un clamoroso giocatore di basket. Quindi, da tifoso, voglio solo divertirmi guardandolo.”

Beal sta effettivamente viaggiando ad una media di 32.8 punti ad allacciata di scarpe, insieme a 5 rimbalzi, 4.5 assist e 1.3 palle rubate, anche se Washington si ritrova attualmente ultima ad Est con un record di 6-17. Dall’altro lato, Wall sta invece registrando una media di 19.1 punti, 6.1 assist e 3.9 rimbalzi a notte in 16 presenze.

Ebbene, i Rockets affronteranno Washington lunedì, con Wall che tornerà a giocare la sua prima partita di regular season nel campo degli Wizards dal 16 dicembre 2018. Purtroppo i tifosi non saranno presenti in questa particolare occasione, ma l’ex prima scelta assoluta sta già immaginando il suo primo match con i fan durante il prossimo anno. E quale accoglienza ci sarà per lui? John sembra essere certo:

“Penso che sarà un’accoglienza bellissima, ad essere onesti. Non mi aspetterei niente di meno. Sarei scioccato se non fosse così.”

