Risultati NBA: KD torna nella Baia e i Nets vincono contro Golden State! Utah sempre al top dell’Ovest

(14-13) Indiana Pacers 125-113 Atlanta Hawks (11-15)

Per la prima volta in stagione gli Indiana Pacers scollinano oltre quota 40 punti segnati in un singolo quarto (41). Grazie a questo record stagionale, i ragazzi allenati da coach Bjorkgren sono riusciti a rimontare una sfida che sembrava compromessa.

La sfida tra Hawks e Pacers vive, per gran parte della sua durata, sul filo dell’equilibrio. Le due squadre si rispondono colpo su colpo, e i Pacers vanno avanti in doppia cifra a metà del secondo quarto. Atlanta riesce a recuperare lo svantaggio a ridurlo a sole 4 lunghezze prima dell’intervallo.

Nel corso del terzo quarto gli Hawks ribaltano le sorti della sfida e, con un paio di tiri liberi di John Collins, mettono tra sé e gli avversari 8 lunghezze di distanza. Punti che diventano 9 ad inizio quarto periodo, ma che non durano molto. Con un parziale di 27-7 e 41 punti complessivi nell’ultimo quarto, i Pacers ribaltano completamente le sorti della sfida. A guidare la carica c’è Doug McDermott, che chiude a 26 punti complessivi. Indiana vince così.

(11-15) Houston Rockets 99-121 New York Knicks (13-15)

Cinque sconfitte di fila, record negativo in stagione. Gli Houston Rockets escono dal Madison Square Garden con le ossa rotte, dopo aver perso malamente contro, dati alla mano, la difesa che concede meno punti di tutti in NBA. Sembra assurdo che siano i Knicks, ma tant’è.

La partita assume il suo aspetto finale a partire dal secondo quarto, dopo un primo periodo di equilibrio. I Knicks lasciano lì un parziale di 11-2, che porta il punteggio sul 41-29. Il parziale continua e il canestro sulla sirena di Randle amplia maggiormente le distanze, con New York che torna negli spogliatoi sul 63-47.

Dopo aver segnato solo 2 triple su 15 tentate nella prima metà di gara, i Rockets riescono a trovare un minimo di precisione e recuperano da uno svantaggio diventato di 18 punti fino al 79-74. Il recupero è però solo un’illusione, perché un paio di triple di Quickley rimettono i Knicks avanti di 12, e ci restano fino a fine partita.