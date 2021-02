NBA, James Harden con la maglia della Juventus, sostiene Dybala

Non è la prima volta che la Juventus avvia una connection con il mondo della NBA. Basti ricordare le parole di apprezzamento di Nikola Vucevic e quelle di Donovan Mitchell, i quali si sono palesati come tifosi della Juventus, specialmente dopo l’arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo. Ebbene, nella giornata di ieri è arrivato un altro attestato di stima, stavolta da parte di una delle stelle più luminose del basket USA, ossia da James Harden.

Il ‘Barba’, in un video ringraziamento postato sui canali ufficiali della Juventus, ha rivolto un messaggio direttamente a Paulo Dybala – grande appassionato della NBA – sostenendolo per la stagione in corso. Il tutto vestendo la classica maglia a strisce bianconere:

“Come va Dybala? Volevo salutarti e dirti che sono un tuo grande fan. Buona fortuna per la stagione”

Non si è fatta attendere la risposta di Dybala, il quale, poco più tardi, ha semplicemente ringraziato Harden per le parole di apprezzamento:

“Grazie per il supporto. Tra l’altro la maglia ti sta benissimo…”.

✌@JHarden13 thanks for the support!!

⚪ ⚫ By the way that jersey suits you well! pic.twitter.com/0QFZk7mj5p — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) February 12, 2021

