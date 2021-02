NBA, grande notte per Zion Williamson

L’infortunio al menisco del ginocchio destro, a causa del quale giocò solamente 24 partite nella stagione 2019/2020, è ormai acqua passata. Zion Williamson splende e, gara dopo gara, si afferma sempre più come il leader della squadra. La carta d’identità segna solo venti anni, ma sul parquet si afferma con il carattere e le qualità di un veterano. E più che una semplice partita tra due franchigie, New Orleans Pelicans contro Dallas Mavericks è stata piuttosto la sfida tra Williamson stesso e Luka Doncic.

Lo scontro, anche sul fronte del duello personale, è andato allo sloveno – che ha messo la firma su un career high di 46 punti – ma il numero 1 dei Pelicans ha comunque disputato una prestazione da doppio record. In primo luogo, con una percentuale di realizzazione pari al 100%, Zion Williamson è diventato il primo giocatore nella storia della franchigia a mettere a segno 10 tiri su 10 nel primo tempo.

💥 Zion is the first @PelicansNBA to go 10 for 10 in the first half 🤯

