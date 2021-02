NBA, frattura alla mano destra per Mitchell Robinson

Alla Capital One Arena di Washington, i New York Knicks battono gli Wizards per 109 a 91 – qui i risultati di tutte le altre partite. Vittoria sempre all’insegna di Julius Randle, che ha concluso con 24 punti, 18 rimbalzi e 4 assist, ma un discreto ritorno per Derrick Rose: 14 punti, 3 rimbalzi, 6 assist in circa 20 minuti di gioco. Nonostante la manciata di buone notizie, ce n’è anche una cattiva: la frattura della mano destra riportata da Mitchell Robinson.

Il centro dei Knicks, che ha giocato 20 minuti e messo a segno 10 punti, 14 rimbalzi e un assist, è stato costretto a uscire subito dopo un forte contrasto con il gomito proprio di Randle. La franchigia della Grande Mela non ha ancora annunciato una data di ritorno precisa e, il giocatore verrà valutato nei prossimi giorni.

La squadra di coach Tom Thibodeau, che si trova all’ottavo posto della Eastern Conference con 12 vittorie e 15 sconfitte, perde dunque uno dei suoi pezzi più pregiati. Mitchell Robinson non ha mai iniziato una partita dalla panchina. In 27 gare da titolare sta viaggiando a una media di 8.4 punti, 8.4 rimbalzi e 0.5 assist. I Knicks dovranno trovare una soluzione per sopperire al vuoto lasciato dal loro numero 23.

