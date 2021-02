NBA, Antetokounmpo ammette: “Utah è il miglior team ad Ovest”

Gli Utah Jazz non sembrano volersi più fermare. Nella notte la squadra di Quin Snyder ha raccolto la sua sesta vittoria consecutiva, stavolta ai danni dei Milwaukee Bucks. Nel post-partita si è presentato ai microfoni un impressionato Giannis Antetokounmpo, il quale ha commentato in questa maniera la prova di forza di Utah che chiuso il match con ben 4 giocatori a referto con almeno 25 punti a testa:

“Ammiro la semplicità con cui giocano. Sono la miglior squadra ad Ovest. Sembrano giocare divertendosi. Sembra sia tutto facile per loro, quando li guardo giocare. In qualche modo somigliano al nostro modo di giocare l’anno scorso. Quando ti ritrovi ad avere un affiatamento di quel tipo, giochi con una tale sicurezza che è difficile batterti.”

Come i Bucks della scorsa annata, i Jazz (21-5) hanno attualmente il miglior record della NBA. Hanno vinto 17 delle ultime 18 partite, con la prima vittoria di questo magnifico percorso raccolta proprio contro Milwaukee l’8 gennaio scorso. Poi ci sono i protagonisti di serata con Rudy Gobert e Joe Ingles che hanno chiuso con 27 punti a testa, mentre Donovan Mitchell ha aggiunto 26 punti con otto assist e sei rimbalzi. Quindi, Jordan Clarkson ha firmato ben 25 punti dalla panchina.

Per Milwaukee, invece, si tratta della seconda sconfitta consecutiva e perdono l’occasione di avvicinare ulteriormente Phila in testa ad Est. Da segnalare inoltre la curiosa prestazione di Antetokounmpo il quale ha chiuso il primo tempo con soli due punti, per poi scatenarsi nel secondo chiudendo con 29 punti a referto insieme a 15 rimbalzi e 6 assist.

