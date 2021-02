NBA, Donovan Mitchell lancia Utah: “Ok, ma è solo febbraio. Noi vogliamo vincere a luglio”

Sì, siamo davvero di fronte ad una squadra che ha trovato uno status importante in NBA. Vincere 17 partite nelle ultime 18 è sintomo di una chimica collettiva davvero importante, così come battere i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo da ancora una volta prova della forza degli Utah Jazz. Ormai non dobbiamo più parlare di sorpresa poiché i Jazz guidano la NBA con il miglior record (21-5), sopra addirittura ai celestiali Los Angeles Lakers di LeBron James e Anthony Davis. La consapevolezza in casa Utah c’è, con Donovan Mitchell certamente felice dei risultati ottenuti ma consapevole che la strada verso il titolo sia ancora lunghissima:

“Non vogliamo essere la migliore squadra a febbraio; vogliamo essere la migliore squadra a luglio. Cosa è cambiato rispetto agli scorsi anni? Siamo in una situazione diversa rispetto ai mie quattro anni qui. Se guardiamo a tutti i giocatori nel roster… possiamo dire che veniamo da storie ed etichette da ‘sottovalutati’. Siamo sempre stati sottovalutati. Penso che ora siamo ad un punto in cui le persone si stanno accorgendo di noi e il modo in cui stiamo dando le nostre risposte è impressionante. Penso che ci sia molto di più che possiamo fare per continuare a migliorare, ma non è ancora il momento di capire fin quanto possiamo spingerci. Per ora stiamo facendo cose interessanti.”

Anche coach Quin Snyder ha voluto commentare lo stato di forma dei suoi ragazzi:

“Qui nessuno si sta gonfiando il petto davanti agli avversari per sottolineare quello che stiamo facendo, ossia il nulla per ora. Francamente non è mai appropriato atteggiarsi come la miglior squadra della lega se non vinci poi il titolo. Sarà un atteggiamento che continueremo ad evitare.”

Il messaggio per tutte le altre squadre è chiaro.

Leggi Anche

NBA, Antetokounmpo ammette: “Utah è il miglior team ad Ovest”

NBA, Kevin Durant in campo contro gli Warriors