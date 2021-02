NBA, Terry Rozier commenta la sua prestazione da 41 punti

Nella scorsa notte gli Charlotte Hornets hanno vinto un’importantissima partita contro i Minnesota Timberwolves. Il tabellino, alla fine del quarto quarto, ha segnato il punteggio finale di 114-120. Gli Hornets – con questa W – hanno raggiunto il sesto posto nella Eastern Conference consolidando il primo posto nella Southeast division. Il migliore della serata è stato senza alcun dubbio Terry Rozier.

Rozier, in quarantuno minuti di gioco, ha messo a referto 41 punti (13/20 dal campo e 6/10 dalla lunga distanza) 7 rimbalzi e 3 assist. I Timberwolves non sono riusciti a trovare contromisure e il playmaker degli Hornets ha guidato la sua squadra alla vittoria. Tuttavia, anche se Rozier ha disputato la sua miglior partita stagionale, ha voluto ringraziare i suoi compagni e il coaching staff. Queste le sue parole rilasciate nel postpartita:

“Grazie a miei compagni e un coaching staff così, io posso giocare come so. Tutti i meriti vanno a loro. Ho lavorato tutta l’estate e oggi mi sembrava di essere in allenamento.”