NBA, Golden State: Wiseman out almeno un’altra settimana

James Wiseman era partito davvero molto bene. Forte di un atletismo e di una prontezza notevoli e sotto la guida dell’esperto Draymond Green, la seconda scelta dell’ultimo Draft stava dando segnali molto positivi a coach Steve Kerr, che gradualmente stava concedendogli sempre più minuti sul campo.

Lo scorso 30 gennaio, nella vittoria dei suoi Golden State Warriors contro i Detroit Pistons, Wiseman ha però subito una distorsione al polso sinistro. L’infortunio lo ha costretto a rimanere fuori dai giochi fin dalla partita successiva e il rientro in campo appare ancora da attendere. Wiseman verrà infatti rivalutato tra 7-10 giorni. Un aggiornamento sulle sue condizioni è stato fornito direttamente da coach Kerr:

“Mercoledì ha fatto una lastra che non ha mostrato problemi, sta guarendo. Sfortunatamente sente ancora del dolore, e in queste condizioni deve rimanere fuori per forza. Lo osserveremo settimana prossima, sperando che il dolore sparisca”