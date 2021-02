NBA, Kevin Durant scherza su Shams Charania: “È un agente segreto”

Quando si tratta di riportare news, nel mondo NBA poche persone possono dirsi più rapide ed efficienti di Shams Charania. Il giornalista, che lavora per The Athletic, è ormai in competizione (amichevole, ovviamente) soltanto con Adrian Wojnarowski, non a caso suo mentore e da anni leader nella cerchia dei reporter della lega.

L’impareggiabile rapidità di questi due giornalisti nel condividere notizie su scambi, infortuni e avvenimenti cestistici crea ad ogni free agency una “sfida”, in cui gli stessi fan dell’NBA tengono traccia del numero di scoop riportati da ciascuno dei due. In molti casi, il tempismo fulmineo nel riportare queste notizie coglie di sorpresa anche gli addetti ai lavori, inclusi gli stessi giocatori; vedere commenti di cestisti divertiti nello scoprire le ultime trattative e rumors su Twitter è diventato ormai una tradizione.

Tra gli utenti più attivi (ed esilaranti) sulla piattoforma è d’obbligo citare Kevin Durant. Nell’ultima puntata del suo podcast, The ETCs, la superstar dei Nets ha ironicamente discusso del reporter, parlando anche dell’episodio legato ai protocolli di sicurezza che lo ha coinvolto:

“Shams ti segue ovunque! Non sai mai dove possa essere, probabilmente ora è fuori casa mia. Non so come faccia ad ottenere queste info. Ha detto che ero nella macchina senza mascherina e ne abbiamo discusso, ero incredulo.”

Durant ha poi ricordato la volta in cui Charania ha sorpreso tutti, riportando per primo della positività di Donald Trump al COVID-19:

“È una news incredibile da riportare, Shams; incredibile dire una news del genere dopo aver passato gli ultimi 5 anni a parlare del Draft NBA. Ha dato uno scoop sulla Casa Bianca. […] È un agente segreto o qualcosa di simile. Deve avere qualcosa in casa, dei gadget. Avrà la cantina piena di cose. Quest’uomo è sempre pronto, rispetto.”

KD ha scherzosamente esagerato, ma considerando la sua tempestività nell’anticipare la “concorrenza”, Charania potrebbe veramente usare qualche gadget segreto.

