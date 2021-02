NBA, Dwane Casey racconta la richiesta di trade di Derrick Rose

Il tramonto di Derrick Rose in NBA è vicino? A sentire le parole del neo giocatore dei New York Knicks, sembra di sì. In una recente apparizione su SiriusXM NBA Radio, Dwane Casey – coach dei Detroit Pistons – ha parlato proprio del suo ex pupillo e della sua ultima richiesta di trade, svelando le parole dette proprio da Rose.

Il nativo di Chicago ha spiegato che voleva unirsi ad una potenziale squadra per i Playoff, dato il suo stato fisico:

“Abbiamo avuto una piacevole discussione un paio di giorni prima della sua trade in cui lui mi ha chiarito cosa voleva per il suo futuro: ‘Coach, ho ancora pochi kilometri nelle mie gambe che posso fare. Voglio assicurarmi di andare in una situazione in cui potrei avere la possibilità di fare i Playoff quest’anno. So che state cercando di ricostruire qui, ma io voglio solo avere la chances di giocare ancora una volta ai Playoff’. A New York non so cosa succederà, ma capisco che abbia influito anche la sua relazione con coach Thibs. L’ha avuto durante i suoi primi anni di carriera. Quindi, sono felice per Derrick, sono felice che abbia la possibilità di ritrovare Thibs e giocare a New York.”

D-Rose ha giocato la sua prima partita con la canotta dei Knicks nella nottata di martedì, mettendo a segno 14 punti in 20 minuti di permanenza sul parquet contro Miami, terminando con un discreto 5 su 9 dal campo. Avrà la possibilità di giocare ai Playoff con New York? Troppo presto per dirlo, ma quello che sappiamo è che il prossimo luglio Rose sarà free agent. Ancora una volta per giocarsi le sue chance per lottare al titolo NBA.

