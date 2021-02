LeBron James, questa notte, ha trovato sia la vittoria contro gli Oklahoma City Thunder che stabilito un nuovo record: ‘King James’ è diventato il giocatore ad avere realizzato, dopo aver compiuto 35 anni, più triple-doppie nella storia NBA.

La vittoria di questa notte è arrivata all’overtime, grazie soprattutto ai ventotto punti, quattordici rimbalzi e dodici assist di LeBron James: una statistica che lo fa balzare davanti alla classifica di questo curioso record. Come riporta StatMuse, James ha superato Jason Kidd, Paul Pierce e Paul Gasol per triple-doppie realizzate dopo i 35 anni.

Triple-doubles after turning 35 in NBA history: 9 — LeBron James (including tonight)

8 — Jason Kidd

3 — Paul Pierce

3 — Pau Gasol pic.twitter.com/3YGLVaByT7 — StatMuse (@statmuse) February 9, 2021

LeBron James, inoltre, raggiunge un altro traguardo: è il giocatore ad aver realizzato più triple-doppie dopo la 18esima stagione in NBA. Il primo posto, fino a qualche ora fa, era occupato da Kobe Bryant con due, sotto di lui c’erano Tim Duncan e Karl Malone, entrambi a una tripla-doppia realizzata.

Triple-doubles after 18th season in NBA history: 3 — LeBron James

2 — Kobe Bryant

1 — Tim Duncan

1 — Karl Malone pic.twitter.com/HzQSslMcaQ — StatMuse (@statmuse) February 9, 2021

Una prestazione che è servita a trovare ai Lakers la diciannovesima vittoria in stagione e a mantenere il secondo posto della Western Conference. Orfani di Anthony Davis, out per un infortunio, è stato LeBron a caricarsi la squadra sulle spalle.

Bene anche l’ex Dennis Schroder, autore di diciannove punti, sette rimbalzi e cinque assist, così come Montrezl Harrel, capace di registrare ventuno punti, otto rimbalzi e due assist. Contributo prezioso è arrivato dalla panchina, dove Wesley Matthews e Kyle Kuzma hanno fornito punti pesanti alla causa per la vittoria dei Lakers.

The King is unreal 👑 RTs = Votes #NBAAllStar pic.twitter.com/vR24W5ZXmw — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2021

Le due franchigie si affronteranno nuovamente nella notte tra mercoledì e giovedì, con i Lakers che sperano di recuperare Anthony Davis e con LeBron James che, anche inconsciamente, spera di battere un altro nuovo record.

Montrezl Harrell with the exclamation point on this win❗️ #NBAAllStar pic.twitter.com/bqYwZ3LEa7 — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2021

