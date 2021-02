Seconda vittoria consecutiva per i Dallas Mavericks, vittoriosi questa notte contro i Minnesota Timberwolves: risultato che fa morale dopo un lungo periodo di difficoltà, come afferma coach Rick Carlisle.

I mattatori della serata sono stati Luka Doncic, autore di ventisei punti, otto rimbalzi e cinque assist, Kristaps Porzingis che, invece, si porta a casa una prestazione da ventisette punti, tredici rimbalzi e quattro assist. Una vittoria che serve a tirare su il morale e a continuare a lavorare duramente, come racconta Carlisle nel post-partita:

“Finalmente stiamo tornando alla vittoria, il che è positivo, ma nessuna delle prossime partite è semplice: sarà importante, dunque, continuare a lavorare come fatto finora. Siamo una squadra che tira meglio di quello che si è visto nelle ultime partite. Dobbiamo solo tenere la testa bassa, continuare a lavorare sul nostro gioco, migliorando sia in difesa che in attacco, cercando di trovare tiri da 3 punti con aggressività e determinazione: questa è la chiave”

Rick Carlisle meets with the media following the Mavs 127-122 win over the Timberwolves. #MFFL pic.twitter.com/8KGDqEInvd — FOX Sports Southwest (@FOXSportsSW) February 9, 2021

L’obiettivo a lungo termine di Dallas è quello di vincere un titolo ma, come ribadisce Carlisle, per farlo bisogna procedere per step:

“Lavoriamo per vincere, prima o poi, il titolo, ma questo avviene dall’oggi al domani. Non parliamo tutti i giorni di vincere il campionato, ma ci concentriamo su ogni allenamento, poi su ogni partita e via dicendo: solo così inizi a creare quella mentalità che ti porterà a vincere. Ora concentriamoci, soprattutto nel migliorare in difesa: non sai mai cosa ti aspetta, per questo è importante avere una buona difesa”

Oltre a Doncic e Porzingis, Rick Carlisle fa i complimenti a Tim Hardaway Jr. e, soprattutto, a Josh Richardson, determinanti nella vittoria dei Mavs:

“Luka e KP sono stati grandi, Kristaps se è in condizione è difficile da fermare. Tim ha fatto una grande partita, così come Johs: è stato fantastico. Ti aspetti da Josh prestazioni del genere in ogni partita: ha i mezzi per farlo, va solo sostenuto”

BIG JRich bucket 💰 pic.twitter.com/fBqOFqbP9z — Dallas Mavericks (@dallasmavs) February 9, 2021

Nella notte tra mercoledì e giovedì i Dallas Mavericks cercheranno la terza vittoria consecutiva contro gli Atlanta Hawks.

