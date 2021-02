Steve Kerr e i Golden State Warriors, questa notte, sono usciti sconfitti dalla gara contro i San Antonio Spurs: una partita dove Steph Curry ha giocato circa trentacinque minuti. Pochi secondo alcuni, visto il grande impatto che il numero 30 dà al reparto offensivo degli Warriors, ma Kerr vuole continuare a dosare il minutaggio della sua stella.

Dietro alla scelta del coach di GS ci sono vari motivi, tra cui quella di gestire al meglio Steph Curry, come spiega ai giornalisti nella conferenza post-partita:

“Contiamo di avere Steph qui molto tempo. E non sono interessato a fargli macinare minuti in questa stagione, che è già complicata di suo difficile visti i regolamenti COVID […]. Per me e per la squadra, non facciamo giocare Steph per 40 minuti per inseguire vittorie. Presto avremo un’altra partita: vogliamo che Steph giochi ad alto livello per molti anni, quindi doseremo il suo minutaggio, cercando di mantenerlo intorno ai 34/35 minuti”

"We're not throwing Steph out there for 40 minutes to chase wins."

Steve Kerr wants to protect Steph for the long game. pic.twitter.com/BOhqhZ8mpw

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) February 9, 2021