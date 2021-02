NBA, Tom Thibodeau loda Taj Gibson: “Sta giocando egregiamente”

I Knicks stanno giocando un’ottima stagione. In pochi si sarebbero aspettati di vedere la franchigia di New York lottare per un posto ai Playoff. Ieri sera i newyorchesi hanno vinto la loro undicesima partita stagionale abbattendo i Portland Trail Blazers al Madison Square Garden con il punteggio finale di 110-99.

I Knicks hanno dimostrato ancora una volta tutto il loro valore difensivo, limitando tutti i tentativi degli avversari. I protagonisti della serata sono stati – come sempre dall’inizio di questa stagione – RJ Barrett, autore di diciotto punti e sette rimbalzi, e Julius Randle, il quale ha segnato ventidue punti e catturato undici rimbalzi. Tuttavia, Tom Thibodeau, nel post-partita ha voluto ringraziare tutti i giocatori della sua squadra, anche quelli che pur giocando pochi minuti hanno contribuito al successo del team.

“Nerlens Noel oggi non poteva giocare e Taj Gibson ha preso il suo posto e ha fatto un lavoro magnifico. È un grande compagno di squadra. Si fa trovare sempre pronto e aiuta molto i ragazzi durante gli allenamenti. Aiuta il gruppo a rimanere unito e lavora sempre duramente. Dà un grandissimo contributo per il team. Anche se alcuni non giocano tanti minuti, sono sempre fondamentali per la squadra.”

