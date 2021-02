NBA, Infortunio Larry Nance Jr.: out 6 settimane

Pessime notizie in Ohio. I Cleveland Cavaliers perdono Larry Nance Jr. per sei settimane, a causa di una frattura al metacarpo della mano sinistra. Il giocatore si è infortunato nella partita contro i Milwaukee Bucks.

STATUS UPDATE: forward Larry Nance Jr. is expected to miss approximately six weeks after sustaining a fracture in his left fourth metacarpal during Saturday night’s home game against Milwaukee at Rocket Mortgage FieldHouse.

DETAILS ↓

— Cleveland Cavaliers (@cavs) February 7, 2021