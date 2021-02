NBA, programma anticipato in occasione del Super Bowl: ecco le partite

Weekend di fuoco per tutti gli appassionati di sport. Oltre che alle solite e care partite NBA della domenica, oggi si gioca anche il Super Bowl, la finale della National Football League che nella sua 55° edizione vedrà sfidarsi i Chiefs di Kansas City e i Buccaneers di Tampa Bay, in un match che ha il sapore di cambio generazionale: il vecchio contro il nuovo, il GOAT contro la stella nascente, Tom Brady contro Patrick Mahomes.

Brady, alla decima presenza in un Super Bowl e prima occasione con la maglia dei Buccaneers, vuole conquistare il suo settimo trofeo NFL dopo la lunga permanenza di 19 anni nei New England Patriots. Dall’altra parte, il giovane Patrick Mahomes fresco del titolo vinto l’anno scorso dai suoi Chiefs ai danni dei San Francisco 49ers, occasione in cui conquistò anche l’MVP del Super Bowl. Una sfida eccitante per diversi motivi allora, ragion per cui l’NBA ha deciso di anticipare le sue gare in programma per evitare fastidiosi accavallamenti.

Sono cinque le partite in agenda, tra le quali va sicuramente segnalata Utah Jazz – Indiana Pacers. Forse non la partita più intrigante di sempre, ma di certo palcoscenico ideale per mettere alla prova due squadre che tanto bene stanno facendo in questa pazza stagione NBA: il miglior team della lega (18-5) va infatti in visita a dei Pacers che occupano un quinto posto ad Est che sta stretto alla banda di coach Nate Bjorkgren. Partita tra l’altro trasmessa in diretta da Sky.

Sempre affascinante poi Miami Heat – New York Knicks, anche senza tifosi a riempire la tribune del Madison Square Garden, e i Phoenix Suns che ospitano i Boston Celitcs.

Partite NBA domenica 7 febbraio

Ecco la lista completa:

Washington Wizards vs Charlotte Hornets, ore 19

Utah Jazz vs Indiana Pacers, ore 19, Sky Sport NBA

Miami Heat vs New York Knicks, ore 19

Boston Celtics vs Phoenix Suns, ore 20

Sacramento Kings vs Los Angeles Clippers, ore 21

