NBA, Zion Williamson sulla vittoria con Memphis: “Se giochiamo così è difficile batterci”

Zion Williamson e i suoi New Orleans Pelicans stanno cavalcando una striscia di tre vittorie consecutive dopo il successo ottenuto nella notte sui Memphis Grizzlies 118-109, la prima winning-streak stagionale di almeno tre partite. Ai microfoni di FoxSports NewOrleans lo stesso Zion ha commentato con entusiasmo la prestazione dei suoi:

“Dobbiamo ringraziare le nostre guardie per questa vittoria, Lonzo e Bled [Eric Bledsoe] sono stati la scintilla che ci ha dato la giusta energia. La differenza rispetto a due settimane fa? La fiducia in noi stessi e nei compagni. Abbiamo iniziato la stagione con grande sintonia, poi abbiamo avuto un calo. Ora è tornata la fiducia nei compagni e nel sistema, sia in difesa che in attacco. Quando giochiamo così i risultati si vedono”

Grande sintonia quindi, come in effetti il tabellino può confermare: oltre ai 28 punti di Zion Williamson, top scorer di serata, per i Pelicans scollinano i 20 anche Brandon Ingram e Eric Bledsoe rispettivamente con 27 e 21 punti. Solo panchina invece per Nicolò Melli.

Direzione diametralmente opposta invece per Memphis, che dopo stanotte vede le sue sconfitte consecutive salire proprio a tre. Non bastano infatti i 23 punti di Jonas Valanciunas dalla panchina nè i 16 di un Ja Morant marginato dalla difesa Pelicans. Lo stesso Zion continua:

“Ja è un grande giocatore, sa come fare canestro e riesce sempre a raccogliere i suoi punti durante la partita. Ma Lonzo ha fatto una grande partita, ha fatto le giocate giuste quando ne avevamo bisogno. Lonzo è così, oggi ha giocato con fiducia e noi crediamo in lui”

I New Orleans Pelicans, ora 10-12, affronteranno gli Houston Rockets (11-11) nella notte di mercoledì.

